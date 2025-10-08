Ramon estuda retomar legado de Roger no Internacional por baixas no ataque

O técnico Ramón Díaz terá o desafio de encontrar o substituto de Carbonero no Internacional durante o período sem jogos durante a Data Fifa. Isso porque o camisa 7 e Borré estão a serviço da seleção da Colômbia. Desta forma, os dois não poderão atuar contra o Mirassol, no dia 15 de outubro. Assim, a solução ideal pode ser dar mais oportunidades a Gustavo Prado. A revelação da base do Colorado passou a ter mais espaço no elenco profissional exatamente com o antecessor do comandante argentino, Roger Machado. Um cenário favorável é que o promissor atacante já retornou aos treinos com os demais companheiros. Afinal, ele voltou ao Brasil antes do previsto depois da eliminação precoce da Seleção Brasileira sub-20 na primeira fase da Copa do Mundo da categoria.

Ramón está à procura de uma peça com características principalmente de velocidade para formar o setor ofensivo com Vitinho e Alan Patrick. O principal jogador do Inter tinha o costume de atuar como um articulador. Entretanto, após a adoção do novo esquema tático, o 3-5-2, passou a função de “falso 9”. Gustavo Prado no Internacional de Roger Machado Na era Roger Machado, ainda nesta temporada, Gustavo Prado atuou como um segundo atacante, mais próximo da área do adversário. Inclusive, no duelo contra o Maracanã, do Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil, etapa do torneio em que os gaúchos estrearam, o camisa 47 marcou o gol, que garantiu a vitória à equipe. Além disso, de forma geral, ele marcou dois gols no ano, foi titular em seis oportunidades e entrou no decorrer de 16 jogos. Na Seleção Brasileira sub-20, Gustavo era titular absoluto tanto no Sul-Americano sub-20 como na Copa do Mundo da categoria.