Procuradoria do STJD pede suspensão da arbitragem de Juventude x Internacional

Ação ocorre após a comissão de arbitragem da CBF admitir erros em lances capitais da partida; dupla pode pegar um gancho de até 360 dias / Crédito: Jogada 10

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ofereceu uma denúncia contra a arbitragem do jogo entre Juventude e Internacional. A ação, protocolada nesta quarta-feira (8), atinge o árbitro Matheus Delgado Candançan e o responsável pelo VAR, Diego Pombo Lopez. O órgão pede a suspensão da dupla após a própria CBF admitir erros graves na partida, que terminou empatada em 1 a 1. A denúncia se baseia no reconhecimento de erros pela Comissão de Arbitragem da CBF. Em reunião com representantes do Juventude, a entidade teria admitido que o árbitro não marcou um pênalti claro em cima do atacante Ênio no segundo tempo. O VAR, na ocasião, também não recomendou a revisão do lance, o que a procuradoria considerou uma omissão.