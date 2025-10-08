Palmeiras se reapresenta com quatro “reforços” e nove desfalques

Palmeiras se reapresenta com quatro “reforços” e nove desfalquesVerdão inicia a preparação para encarar o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão; veja provável escalação
O Palmeiras voltou às atividades nesta quarta-feira (8), na Academia de Futebol, com novidades para o técnico Abel Ferreira. Afinal, o treinador já começa a preparar a equipe para o duelo de sábado, às 19h, diante do Juventude, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras já conta com o retorno do quarteto que disputou o Mundial Sub-20 com a Seleção Brasileira. Luighi, Erick Belé, Gilberto e Coutinho treinaram com o elenco nesta tarde e ficam à disposição para o confronto.
Os jovens atletas, afinal, têm chance de serem utilizados por conta da grande quantidade de desfalques. Além do suspenso Vitor Roque, o time não contará com os convocados Gustavo Gómez, Emi Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López.
O lateral-direito Khellven trabalhou na parte interna e também no gramado, enquanto Lucas Evangelista, Paulinho e Ramón Sosa fizeram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.
A provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Giay (Khellven), Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).
O Palmeiras pode aproveitar o jogo atrasado para se isolar na liderança do Brasileirão. Com 55 pontos, o Verdão pode abrir três de vantagem para o Flamengo caso vença no sábado.
