Palmeiras se reapresenta com quatro “reforços” e nove desfalques

Verdão inicia a preparação para encarar o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão; veja provável escalação / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras voltou às atividades nesta quarta-feira (8), na Academia de Futebol, com novidades para o técnico Abel Ferreira. Afinal, o treinador já começa a preparar a equipe para o duelo de sábado, às 19h, diante do Juventude, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já conta com o retorno do quarteto que disputou o Mundial Sub-20 com a Seleção Brasileira. Luighi, Erick Belé, Gilberto e Coutinho treinaram com o elenco nesta tarde e ficam à disposição para o confronto.

Os jovens atletas, afinal, têm chance de serem utilizados por conta da grande quantidade de desfalques. Além do suspenso Vitor Roque, o time não contará com os convocados Gustavo Gómez, Emi Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López. O lateral-direito Khellven trabalhou na parte interna e também no gramado, enquanto Lucas Evangelista, Paulinho e Ramón Sosa fizeram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. A provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Giay (Khellven), Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).