Montoro, do Botafogo, sofre fratura na clavícula e deve perder restante da temporada

Destaque do time, meia se machucou em jogo da Argentina pela Copa do Mundo sub-20 e virou uma grande preocupação para o clube

O Botafogo tem uma grande preocupação para a reta final da temporada. O meia Álvaro Montoro sofreu uma fratura na clavícula direita. A lesão ocorreu nesta quarta-feira (8), enquanto ele defendia a seleção da Argentina na Copa do Mundo sub-20. O jogador, que é um dos destaques do time, deve perder o restante do ano.

A lesão do jogador ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra a Nigéria, pelas oitavas de final. O meia foi substituído imediatamente e deixou o campo chorando muito. Com o ombro deslocado, ele foi levado a um hospital em Santiago, no Chile. Os exames, então, constataram a fratura na região. A Argentina venceu o jogo por 4 a 0.