Jornalista alfineta Leila Pereira depois de citar o Flamengo: “Dá mais audiência”

O conflito público entre Flamengo e Palmeiras, que envolve o cumprimento e eventual repasse de dinheiro dos acordos da Libra, ganha desdobramentos. A irritação motivou que a presidente do Alviverde, Leila Pereira, fizesse críticas ao mandatário do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista. Ela recomendou, em tom de deboche, que a solução para o clube carioca fosse disputar jogos entre si. Assim, o jornalista Venê Casagrande, durante o programa “SBT Sport Rio” desta quarta-feira (08), também condenou a declaração de Leila Pereira.

“Estamos vendo dois blocos (de clubes), no qual um está brigando entre si e o outro só observando. Lá do camarote, está a CBF batendo palma e olhando. E outra coisa, a Leila Pereira, que deu a sugestão do Flamengo jogar sozinho, vou te falar uma coisa. Se jogar o time titular do Flamengo com o reserva dá mais audiência que muito jogo do futebol brasileiro. Inclusive, partidas envolvendo o próprio Palmeiras “, ironizou o profissional de comunicação. Ameaça de saída do Flamengo da Libra Em um episódio mais recente, durante uma reunião do Conselho Deliberativo do Rubro-Negro para discutir uma saída ou continuidade na Libra, Luiz Eduardo Baptista falou sobre o Palmeiras e Leila Pereira. O mandatário do clube carioca demonstrou certa preocupação pela Crefisa, empresa da presidente do Palmeiras, ter feito um empréstimo para o Vasco. As desavenças entre os clubes começaram depois de o Flamengo conseguir uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Assim, a instituição jurídica impediu o repasse de R$ 77 milhões aos outros clubes que são membros da Libra.