Ex-Flamengo, Spindel revela tentativas por volta de Jorge Jesus

Ex-diretor executivo do clube também conta histórias de bastidores, como o polêmico caso entre Pedro e o preparador de Sampaoli / Crédito: Jogada 10

Demitido em agosto deste ano, o ex-diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, abriu o jogo sobre sua saída do Rubro-Negro. Antigo homem de confiança de ex-presidentes, como Eduardo Bandeira de Mello e Rodolfo Landim, o ex-dirigente falou sobre as tentativas por parte do Flamengo em repatriar o técnico Jorge Jesus e revelou a maior crise enfrentada em seu período no clube.

Segundo Spindel, em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quarta-feira (8/10), o momento mais difícil foi na polêmica entre o atacante Pedro e o ex-preparador do clube, Pablo Fernández. Na ocasião, em 2023, o antigo funcionário da comissão técnica de Jorge Sampaoli desferiu um soco no atacante após uma vitória do Fla pelo Brasileirão. LEIA MAIS: Justiça nega pedido do Flamengo e reafirma Sport como campeão brasileiro de 1987 “Acho que crise mais difícil foi a agressão ao Pedro. Foi muito difícil de tomar as decisões, dar apoio total ao Pedro, aparar todas as arestas para voltar ao trabalho. É óbvio que tiveram consequências, o time estava voando naquele momento, vínhamos de uma atuação impecável contra o Grêmio e a quebra do tabu com o Atlético-MG. Aconteceu a crise do jeito que foi e tirou o trabalho dos trilhos. Foi a crise mais difícil e que teve mais consequências”, relembrou. Spindel, então, afirmou se errou ao manter o então técnico Sampaoli no cargo.

“Era uma decisão muito complexa. Muito difícil. O ocorrido teve consequências na performance esportiva durante a temporada, isso não tem dúvida. A gente estava brigando para ser campeão brasileiro, desempenhando muito bem, acreditávamos de verdade que daria para brigar e até sair campeão nas três competições. Mas é óbvio que o ocorrido teve consequência. É difícil falar se tomaria outra decisão ou não, mas, com certeza, teve consequência para o resto da temporada”, explicou. Volta de Jorge Jesus ao Flamengo Sem dúvidas, Jorge Jesus é um dos maiores treinadores da História centenária do Flamengo. Assim, a cada momento de troca de técnico, o nome do português era especulado. Dessa forma, Spindel revela quantas vezes tentou trazer o comandante de volta. “Acho que umas três (risos). Uma coisa que não ficou clara é que a gente tentou muito o Jorge (Jesus). A gente encontrou com ele, jantou com ele, mas havia uma situação muito incerta do Jorge no Benfica, que obviamente dependia do desempenho dele e da equipe e isso ninguém pode controlar. Se ele ficasse vivo na disputa do Campeonato Português, vivo na Copa de Portugal, tinha a Champions também… seria impossível o Jorge (Jesus) vir”, revelou.