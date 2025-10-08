Entenda a gravidade da lesão sofrida por Vitinho, do Corinthians

Atacante do Timão passará por cirurgia e deve retornar aos gramados em 2026 / Crédito: Jogada 10

Recém-chegado à equipe alvinegra, Vitinho atuou em apenas dez partidas pelo Corinthians, entrando várias vezes durante os jogos e com pouca minutagem. Deu uma assistência. Agora, o atacante será desfalque para a equipe na sequência do Brasileirão. O jogador chegou em agosto, sem custos, após passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. No entanto, virou desfalque para o Corinthians após uma lesão no menisco medial do joelho direito, sendo submetido a uma cirurgia.

A lesão ocorreu na última partida do Timão, uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em que o jogador sentiu sozinho e acabou saindo de maca aos 39 minutos do segundo tempo. A cirurgia de Vitinho Vitinho foi submetido a uma artroscopia, cirurgia minimamente invasiva usada tanto para diagnosticar quanto para tratar lesões no joelho. “A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva que permite diagnosticar e tratar a lesão do menisco. Ela é indicada quando há dor persistente, limitação de movimento, bloqueio do joelho ou quando o tratamento conservador, como fisioterapia e reforço muscular, não resolve o problema”, explicou Vandressa Lindemann, fisioterapeuta esportiva.