“Ninguém queria o cargo de treinador do Botafogo no início do ano”

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor admite que 2025 é um ano ruim para o Mais Tradicional. Saiba mais! / Crédito: Jogada 10

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor colocou a bola no chão e fez algumas elucubrações sobre o 2025 do clube. A temporada não faz sombra ao fim apoteótico de 2024, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão em uma semana. Ao contrário de boa parte do botafoguismo, contudo, o Godfather não acredita que o principal problema da temporada foi o planejamento. O big boss revelou, por exemplo, que cinco ou seis treinadores declinaram o convite para trabalhar no Glorioso no início do ano. Após a saída de Artur Jorge, em dezembro, o Mais Tradicional ficou mais de 50 dias sem um profissional no cargo. “Ninguém consegue se preparar para perder um técnico nessas circunstâncias tão bizarras. Naquela época, eu não queria contar abertamente às pessoas por que não conseguíamos um treinador. As pessoas dizem que não ter um treinador é um planejamento ruim. Adivinha? Vou dizer aqui agora. Ninguém queria o cargo. Não queria dizer isso na época porque achei que prejudicaria a reputação do clube. É melhor eu aceitar as críticas, aguentar as pancadas, porque já estou acostumado”, iniciou Textor, em entrevista ao site “ge”.

Alguns nomes apareceram na mira do Alvinegro após o fim do ciclo do treinador bracarense: André Jardim (América-MEX), Vasco Matos (Santa Clara), Roberto Mancini, Tata Martino, Pedro Martins, Quique Setién, Tite… Com nenhum deles, porém, houve acordo. John Textor, então, admite o fracasso nas negociações. “Aceito as pancadas, que digam que não planejei, mas ninguém queria o emprego. Normalmente sou bem persuasivo, tenho uma visão, uma estratégia, grandes ambições… Olha, você sabe como é difícil. Se você está no topo, no topo do Brasil, no topo da América do Sul, e todo treinador sabe que o próximo ano provavelmente não será tão bom quanto foi o anterior… Tivemos o melhor ano em 120 anos, mas eu não pude trazer um treinador. Cinco, seis pessoas recusaram o trabalho. Então, talvez eu tenha sido bom o suficiente. Talvez eu não tenha sido persuasivo o suficiente. Não foi falta de planejamento”, reforçou o controlador da SAF. Textor admite: 2025 do Botafogo é um fracasso No fim de fevereiro, o Botafogo anunciou, enfim, o novo comandante: Renato Paiva. Ele, porém, perdeu o cargo, porém, em julho. Hoje a equipe é treinada por Davide Ancelotti, profissional de apenas 36 anos que está em seu primeiro trabalho na carreira. Textor reconhece que 2025 é um fracasso. O Botafogo perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, a Recopa para o Racing, além das eliminações para LDU e Vasco, na Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. No Super Mundial de Clubes, o Alvinegro caiu para o Palmeiras, no jogo que marca a demissão de Paiva. Já no Brasileiro, apesar de estar na quarta colocação, o Mais Tradicional está longe da liderança.