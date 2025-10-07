Momento fofura e discurso motivacional de Diniz no triunfo do Vasco: “Vitória inegociável”

Ações pelo Dia das Crianças e concentração do elenco são destaques no vídeo dos bastidores do 4 a 3 sobre o Vitória, em São Januário

O Vasco divulgou, nesta terça-feira (7), o vídeo dos bastidores do triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, no último domingo (5), em São Januário. Assim, a equipe carioca conseguiu um resultado importante para se distanciar da zona de rebaixamento e ter tranquilidade para recuperar os jogadores nesta Data Fifa.

Dessa forma, antes da partida, uma torcedora mirim teve a oportunidade de entrevistar Fernando Diniz, em homenagem ao Dia das Crianças. O vídeo foi decorado com com desenhos personalizados e mensagens dos filhos dos jogadores. O clube também entregou fotos atuais dos jogadores com suas versões crianças, feitas a partir de inteligência artificial.