Momento fofura e discurso motivacional de Diniz no triunfo do Vasco: “Vitória inegociável”Ações pelo Dia das Crianças e concentração do elenco são destaques no vídeo dos bastidores do 4 a 3 sobre o Vitória, em São Januário
O Vasco divulgou, nesta terça-feira (7), o vídeo dos bastidores do triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, no último domingo (5), em São Januário. Assim, a equipe carioca conseguiu um resultado importante para se distanciar da zona de rebaixamento e ter tranquilidade para recuperar os jogadores nesta Data Fifa.
Dessa forma, antes da partida, uma torcedora mirim teve a oportunidade de entrevistar Fernando Diniz, em homenagem ao Dia das Crianças. O vídeo foi decorado com com desenhos personalizados e mensagens dos filhos dos jogadores. O clube também entregou fotos atuais dos jogadores com suas versões crianças, feitas a partir de inteligência artificial.
Em seguida, logo depois do aquecimento, o técnico Fernando Diniz fez um discurso, assim como Léo Jardim e Vegetti. Nesse sentido, o comandante cruz-maltino fez questão de ressaltar que a vitória era essencial para deixar o clube a oito pontos de distância do Z4.
“A vitória hoje é inegociável. Não tem p* nenhuma que vai impedir de ganhar o jogo”, disse o técnico em trecho acalorado do discurso.
“Não podemos ser tão bobo de entrar no campo e dar mole. Se a gente fala em final, vai lá e joga a final. Vai lá e ganha o jogo, fazendo tudo que a gente tem que fazer”, completou Vegetti.
Por fim, com o resultado, o Vasco chegou aos 33 pontos e ocupa, no momento, a 11ª posição no Campeonato Brasileiro. Por causa da Data Fifa, a equipe volta a campo somente no próximo dia 15, contra o Fortaleza.
