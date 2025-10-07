Milan x Como será realizado na Austrália em fevereiro de 2026

O jogo entre Milan e Como, válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, deve mesmo acontecer em Perth, na Austrália, após a aprovação da Uefa , divulgada na última segunda-feira (6). A partida está prevista para 7 ou 8 de fevereiro de 2026.

A mudança de continente acontece porque, na mesma data, o Estádio Giuseppe Meazza estará ocupado pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão e Cortina d’Ampezzo.

De acordo com o jornal ‘La Repubblica’, o valor total de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) gerado pelo evento na Austrália será dividido entre os dois clubes envolvidos e os demais times da primeira divisão italiana. No entanto, a maior parte desse montante ficará com o Milan, anfitrião do jogo. Além disso, os torcedores que têm ingressos de temporada para partidas em casa receberão algum tipo de compensação pela alteração do local.

Não será a primeira vez que o Milan vai jogar em Perth. Após o fim da temporada 2023/24, o time enfrentou a Roma em um amistoso, que terminou com derrota por 5 a 2. Já em julho deste ano, o Milan voltou à cidade para encarar o Perth Glory e venceu por 9 a 0.