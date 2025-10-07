Luís Fabino crítica postura do São Paulo e detona Vitor Roque: “Pirralho”

Fabuloso considerou que o Tricolor foi muito "bonzinho" na derrota para o Palmeiras e comentou sobre as polêmicas de arbitragem

Durante o programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, 0 ex-jogador reclamou dos zagueiros no lance do primeiro gol, marcado por Vitor Roque. Além disso, Luís Fabiano chamou o atacante de “pirralho”, por ter postado uma foto de cunho homofóbico no Instagram.

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano não poupou críticas ao Tricolor depois da derrota no clássico para o Palmeiras . Para o Fabuloso, o time se comportou de forma muito “boazinha” na partida e também criticou a arbitragem e Vitor Roque.

“Três zagueiros gigantes deixaram um pirralho fazer gol de cabeça. Estou indignado também porque ele colocou fotinho… Amigo, calma aí”, protestou.

A postura do Tricolor na partida também esteve no alvo das críticas do Fabuloso. O ex-atacante afirmou que, com a vantagem no marcador, o São Paulo tinha que “acabar com o jogo”, além de ter uma personalidade mais agressiva.

“São vários lances que fico olhando em casa… eu queria voltar no tempo. Não dá, o São Paulo é muito bonzinho. Com 2 a 0, acabou o jogo. É tiro, porrada e bomba. Junta no meio, tromba, briga… mas ninguém faz nada. É muito triste ver a nossa realidade de hoje”, lamentou.

Já quanto a arbitragem, Luís Fabiano criticou a postura do Palmeiras. Para o ex-atacante, o Alviverde devia reconhecer o erro que o beneficiou e não fazer papel de vítima. Além disso, o ídolo tricolor cornetou a falta de união dos clubes.