Líbia x Cabo Verde: onde assistir e escalações

Seleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026

Líbia e Cabo Verde se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 10h (de Brasília), no 11 June Stadium, em Trípoli, na Líbia, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026.

Como chega a Líbia

A Líbia chega para o duelo com chances de classificação para a Copa do Mundo, algo que seria inédito para o país. A seleção é a terceira colocada do Grupo D, com 14 pontos, somente um atrás de Camarões, vice-líder, posição que garante a disputa da repescagem.

Além disso, a Líbia vem de duas vitórias consecutivas, contra Angola e Suazilândia.

Como chega o Cabo Verde

Por outro lado, Cabo Verde atravessa um bom momento e vem de cinco vitórias seguidas que deixaram o time na liderança do Grupo D, com 19 pontos. Ao todo, o time tem seis vitórias, um empate e uma derrota nas Eliminatórias. A vantagem para a vice-líder Camarões é de quatro pontos, faltando somente mais duas rodadas para o fim da competição.