Veja quais seleções podem se classificar para Copa nesta Data Fifa

Dos 18 classificados até o momento, três são os anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá. Além dos classificados, duas seleções estão garantidas na repescagem: Bolívia e Nova Zelândia. O Brasil, que garantiu vaga após a vitória sobre o Paraguai em setembro, segue com 100% de presença em Mundiais. Afinal, a Seleção Brasileira nunca ficou fora de uma Copa.

A Copa do Mundo de 2026 vai ganhando cada vez mais forma a cada Data Fifa. Além da Seleção Brasileira, outras 17 seleções já estão classificadas para o maior torneio de seleções do planeta, incluindo os três anfitriões. Ao todo, 48 países vão disputar a competição, número recorde desde a sua criação, em 1930.

Nesta Data Fifa de outubro, mais seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Na Europa, por exemplo, França, Portugal, Inglaterra e Espanha estão em posições confortáveis e, portanto, possuem chances de carimbar o passaporte. Outras seleções como Eslováquia, Suíça, Noruega e Croácia também podem confirmar a classificação.

Já na África, as vagas diretas vão ser definidas nesta Data Fifa. Afinal, Argélia e Cabo Verde estão em situação confortável e podem se juntar a Marrocos e Tunísia. Já Costa do Marfim, Egito, Gana e Senegal, no entanto, precisam vencer e torcer por uma combinação de resultados para garantir a vaga na Copa.

Por fim, a Data Fifa de outubro pode garantir os primeiros classificados da América do Norte e Caribe, além dos anfitriões. Afinal, Jamaica e Honduras lideram suas chances e podem confirmar a classificação. Contudo, a situação dos jamaicanos é um pouco mais complicada, já que precisa vencer os dois jogos. Os hondurenhos, no entanto, precisam de uma vitória e torcer por um tropeço de Nicarágua.

Veja as seleções classificadas para Copa do Mundo de 2026:

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Canadá (país-sede)

Japão

Nova Zelândia

Irã

Argentina

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Marrocos

Tunísia