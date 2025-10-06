Khellven se recupera no Palmeiras, e Sosa é cortado da seleção por lesão

Departamento médico do clube atualiza a situação dos atletas após a vitória sobre o São Paulo

A lesão do atacante, inclusive, ocorreu no momento da comemoração do gol. Após balançar as redes, os jogadores do Palmeiras chegaram a chamar o médico para atendê-lo. Sosa, no entanto, continuou em campo até o final da partida. Com a confirmação do edema, ele desfalcará o Paraguai nos amistosos da Data Fifa.

O atacante Ramón Sosa, herói do Palmeiras no clássico contra o São Paulo no último domingo (05), foi cortado da seleção paraguaia. O jogador teve um edema na coxa esquerda diagnosticado. A lesão, aliás, ocorreu logo após ele marcar o gol da vitória sobre o Tricolor Paulista . O atleta já iniciou o tratamento no centro de excelência do clube nesta segunda-feira (6).

Se por um lado o time perdeu um convocado, por outro, o departamento médico teve boas notícias. O lateral-direito Khellven, que trata de um trauma no pé, avançou em sua recuperação e já realizou atividades na parte interna e também no gramado da Academia de Futebol.

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda após a vitória no Choque-Rei. Os titulares do clássico fizeram apenas um trabalho regenerativo. Já os reservas e os goleiros foram a campo para atividades técnicas. Paulinho e Lucas Evangelista, que também estão lesionados, seguem em tratamento na parte interna.

O time, por fim, terá o desfalque de cinco jogadores convocados para esta Data Fifa. Gómez, Aníbal Moreno, Flaco López, Emi Martínez e Facundo Torres estão com suas respectivas seleções de Paraguai, Argentina e Uruguai. O Verdão só volta a campo no próximo sábado (11), contra o Juventude, no Allianz Parque.