Flamengo terá elenco completo durante a Data Fifa

Filipe Luís terá tempo para trabalhar durante período e ajustar o time para retomar sequência positiva na temporada / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís ganhou uma boa notícia após derrota para o Bahia no último domingo (5), na Fonte Nova, pelo Brasileirão. O Flamengo terá todo o elenco à disposição para trabalhar no Ninho do Urubu, durante a Data Fifa de outubro. O clube carioca, afinal, não teve nenhum atleta convocado pelas seleções para o período de amistosos. Nesta segunda-feira (6), o Uruguai confirmou a lista de atletas para os jogos contra República Dominica e Uzbequistão, na Malásia, em 10 e 13 de outubro. Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Viña, não estiveram na convocação de Marcelo Bielsa.