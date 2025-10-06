CazéTV x GE TV: canais digitais duelarão pela primeira vez por audiência no futebol

Plataformas já disputaram atenção do público durante a partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em São Paulo / Crédito: Jogada 10

Os dois principais canais digitais de transmissão esportiva do país na atualidade vão disputar, pela primeira vez, audiência do público em uma partida de futebol. No próximo dia 11 de outubro, às 16h (de Brasília), CazéTV e GE TV irão exibir simultaneamente o amistoso festivo dos 60 anos do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte. Batizado de ‘Desafio dos Gigantes’, o jogo colocará frente a frente equipe lideradas por dois ídolos históricos de clubes rivais do estado: Ronaldinho Gaúcho, símbolo do Atlético-MG, e Alex, referência do Cruzeiro. A partida contará com transmissão gratuita e oficiais das duas plataformas no Youtube, além das exibições pela Globo Minas, TV Alterosa (afiliada do SBT), SporTV e rádio 98FM.

O Desafio de Gigantes faz parte das comemorações do sexagenário do Mineirão — inaugurado em 1965. Segundo Felipe Campos, sócio da ‘BTSBrasilTV’ — produtora responsável pela realização e transmissão do evento —, a escolha da data favoreceu a visibilidade da ação. Isso porque coincide com o período Data Fifa, ou seja, sem jogos de clubes no calendário. “A negociação do Desafio de Gigantes reflete o momento estratégico que o esporte vive no Brasil. Estamos falando de um produto de altíssimo nível, realizado em uma Data FIFA, quando não há jogos da Série A… O que potencializa seu alcance”, declarou o executivo. Primeira disputa CazéTV x GE TV Embora esta seja a estreia dos dois canais em uma concorrência direta dentro do futebol, o primeiro confronto já ocorreu em outra modalidade. As plataformas duelaram de forma inédita pela audiência do público na partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, realizado em setembro na Neo Química Arena, em São Paulo. O canal de Casimiro Miguel superou a concorrente com larga vantagem na ocasião: cerca de 9,3 milhões de visualizações contra 1,3 milhão da GE TV. Resultado do período que a emissora do streamer já atua no meio digital.