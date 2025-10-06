Assumidos? Vini Jr faz primeira aparição com Virgínia Fonseca nas redes sociais; vídeo

Após série de novos indícios na web, o camisa 7 decidiu publicar seu primeiro conteúdo ao lado da influenciadora nesta segunda-feira (06) / Crédito: Jogada 10

Vinícius Júnior fez sua primeira aparição pública ao lado de Virgínia Fonseca na manhã desta segunda-feira (06), em seu perfil nas redes sociais. Em meio aos intensos rumores de romance entre eles, o craque do Real Madrid publicou um vídeo acompanhando a influencer em uma dancinha viral do ‘TikTok’, em clima de descontração. Trata-se de um registro inédito dos dois juntinhos desde o início dos boatos de affair. A postagem viralizou rapidamente nas redes sociais e, em menos de uma hora, já contava com mais de um milhão de visualizações. No vídeo, a dupla aparece reproduzindo a coreografia do funk “Fez o M, Tirou Foto” na área externa da mansão do atacante, em Madri. O astro fez uma legenda discreta, apenas com gargalhada e um emoji de coração, mas o suficiente para intensificar os rumores.

A gravação representa um ponto de virada na especulação que cerca o suposto relacionamento. Até então, os dois vinham interagindo nas redes sociais e aparecendo juntos em situações públicas, mas sem se manifestar diretamente. Eles também não tinham posados juntos, apesar de todos indícios deixados no ar nos últimos meses. @vinijr Hahhahahaha ❤️ @Virginia ♬ som original – Vini Jr. Presença marcante no Bernabéu Dois dias antes da publicação, no sábado (04), Virginia compareceu ao Estádio Santiago Bernabéu durante a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Villarreal, pela LaLiga. A empresária ocupou um dos camarotes do estádio, vestida com uma camisa do clube personalizada com o nome e número 7 de Vini, além de uma dedicatória escrita à mão. Após a partida, o camisa 7 do Real deixou o estádio acompanhado de Virginia, da amiga Duda Freire e do assessor Felipe. O grupo caminhou tranquilamente diante das câmeras, enquanto o jogador atendeu fãs com sorrisos e acenos. Segundo informações do ‘Portal LeoDias’, essa foi a terceira visita da influenciadora à capital espanhola em menos de um mês.

Interações públicas entre Vini e Virgínia O vídeo divulgado nesta segunda apenas reforça uma série de interações públicas crescentes entre a dupla. Em postagens recentes, o atacante comentou em uma foto da influenciadora ao lado de amigas — entre elas, Tainá Militão, esposa do também jogador Éder Militão — com a frase “Vida boa”. O comentário ainda continha emojis de olhos apaixonados. Em outro momento, Virginia publicou uma imagem usando a camisa do Real Madrid com o nome do astro e ao som de um funk que cita diretamente o jogador. Ele respondeu ao post com bom humor: “Hala Madrid hahaha”, mas sem qualquer outra menção ao possível caso entre eles. Até mesmo Éder Militão entrou na onda e comentou em uma das postagens da influenciadora com a expressão “casal favorito”. A interação do zagueiro, aliás, praticamente oficializou o romance aos internautas mais interessados no casal.

Retorno ao Brasil e postagens sugestivas Virginia retornou ao Brasil nesta segunda-feira (06) e, após desembarcar, compartilhou uma série de frases enigmáticas junto a um carrossel de fotos no Instagram. As mensagens destacavam temas como lealdade, liberdade e autovalorização — interpretado como uma possível indireta. “Eu, bonita pra caramba, inteligente e gente boa desse jeito, e às vezes me coloco numas situações de gente feia que vou te contar”, dizia uma das mensagens. Durante sua estadia na Europa, a influenciadora virou tema de memes nas redes sociais por não ter aparecido anteriormente ao lado do astro, mesmo estando em sua casa. O silêncio foi quebrado com a gravação da dança, encerrando os questionamentos sobre a presença do jogador nos conteúdos dela.