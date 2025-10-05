Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi “garçom” comanda goleada do Inter Miami com três assistências

Argentino é o destaque na goleada por 4 a 1 sobre o New England Revolution; desempenho reforça campanha histórica na MLS
Lionel Messi viveu uma noite diferente neste sábado (4). Em vez de marcar gols, o craque argentino brilhou como garçom e liderou o Inter Miami na vitória por 4 a 1 diante do New England Revolution, pela Major League Soccer (MLS). Com três assistências, o camisa 10 foi o maestro da equipe da Flórida e responsável direto pelo resultado.

O desempenho fez Messi alcançar 24 gols e 17 passes para gol na atual temporada, somando 41 participações diretas — número que o coloca perto do recorde histórico da MLS, estabelecido por Carlos Vela em 2019, com 49 contribuições.

Assim, o Inter Miami segue na terceira colocação da Conferência Leste, com 59 pontos, três atrás do Cincinnati e três à frente de Charlotte FC e New York City. O Philadelphia Union lidera com 66 pontos e já assegurou a melhor campanha da liga. No Oeste, o San Diego é o primeiro, com 60 pontos, seguido de perto pelo Minnesota United.

Messi começou a construir a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, deu um passe preciso para o compatriota Allende abrir o placar. Nos acréscimos, aproveitou erro de saída de bola do goleiro adversário e serviu Jordi Alba, que fez o segundo.

Na volta do intervalo, Turgeman diminuiu para o New England. Mas o Inter Miami respondeu imediatamente: Allende recebeu lançamento longo de Messi e fez 3 a 1. Jordi Alba voltou a marcar em seguida e fechou o placar.

