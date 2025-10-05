Clube do Paraná dispensa jogador depois de caso de racismo durante jogo

Diego, do Batel Guarapuava, é acusado de chamar Denis, do Nacional, de "macaco", em jogo válido pela Copa FPF, realizado no sábado (4)

O Batel anunciou neste domingo (5) a demissão imediata do meia Diego, um dia após o jogador se envolver em um caso de injúria racial durante partida válida pela Taça FPF, no Paraná.

“Um posicionamento individual não representa o Batel. Disseminação de ódio, preconceito ou discriminação não será tolerada por ninguém”, escreveu o clube em uma postagem no Instagram, acompanhado de uma nota oficial. O clube informou ainda que repudia qualquer tipo de discriminação e que colaborará com as investigações das autoridades sobre o caso.