Clube do Paraná dispensa jogador depois de caso de racismo durante jogo

Diego, do Batel Guarapuava, é acusado de chamar Denis, do Nacional, de "macaco", em jogo válido pela Copa FPF, realizado no sábado (4)
O Batel anunciou neste domingo (5) a demissão imediata do meia Diego, um dia após o jogador se envolver em um caso de injúria racial durante partida válida pela Taça FPF, no Paraná.

“Um posicionamento individual não representa o Batel. Disseminação de ódio, preconceito ou discriminação não será tolerada por ninguém”, escreveu o clube em uma postagem no Instagram, acompanhado de uma nota oficial.  O clube informou ainda que repudia qualquer tipo de discriminação e que colaborará com as investigações das autoridades sobre o caso.

Imagens da transmissão do jogo mostram o momento em que o atleta do clube de Guarapuava provoca o zagueiro Denis, do Nacional, e leva um soco em seguida. Segundo relatos preliminares, a briga teria começado após Diego fazer uma ofensa racista ao adversário, chamando-o de “macaco”.

Veja o vídeo:

O confronto entre Batel e Nacional era válido pela Taça Federação Paranaense de Futebol, torneio que reúne equipes de menor investimento do estado.

