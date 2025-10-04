Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG sofre com mais uma lesão antes de enfrentar o Lille

Fabián Ruiz e outros cinco titulares estão fora e o técnico Luis Enrique enfrenta problemas para a partida contra o Lille
O PSG enfrenta mais um problema e a sequência de lesões parece não ter fim.

O meia espanhol Fabián Ruiz está fora do próximo jogo contra o Lille por conta de uma lesão muscular. Com isso, ele se junta a uma lista crescente de desfalques no time de Luis Enrique. O técnico já avisou que não vai correr riscos e não forçará a escalação de jogadores ainda em dúvida.

