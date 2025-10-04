Ex-Flamengo marca, CRB bate Avaí no Rei Pelé e segue na caça ao G4 da Série B

Galo de Alagoas conta com gol de Thiaguinho para fazer 1 a 0 sobre o Leão catarinense em Maceió e mantém perseguição ao pelotão de acesso / Crédito: Jogada 10

O CRB fez valer o fator casa e derrotou por 1 a 0 o Avaí na noite desta sexta-feira (3), pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O atacante Thiaguinho, que já teve passagem pelo Flamengo, anotou o gol solitário da partida disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com apenas nove minutos de jogo, o árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho assinalou pênalti de Fábio Alemão em Emerson Ramon, do time catarinense. Entretanto, após a revisão do VAR, a marcação foi retirada e o atacante levou cartão amarelo por simulação. O gol saiu pouco antes do intervalo, aos 44 minutos.