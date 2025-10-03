Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vivíssimos! Rafaella Santos recebe homenagem de Gabigol

Indícios recentes no aniversário do atacante, em treinos e partidas do Cruzeiro deixaram o clima de uma possível crise entre o casal no ar
O atacante Gabriel Barbosa deu um jeitinho de tornar seu reencontro com o Flamengo no Maracanã em um momento para silenciar os rumores de crise no relacionamento com Rafaella Santos. Durante o empate sem gols do Cruzeiro com seu ex-clube, na noite da última quinta-feira (02), Gabigol usou uma chuteira em homenagem ao Rubro-Negro e seus familiares, incluindo a amada.

Gabi entrou em campo com chuteiras personalizadas exclusivamente para ocasião: o reencontro com a torcida do Flamengo no Maracanã. O calçado levava, portanto, desenhos de corações divididos em vermelho e azul — cores que representam os clubes envolvidos. Mas não parou por aí…

O lado esquerdo das chuteiras levava ainda o nome de Rafaella Santos, acompanhada do pai do jogador, Valdemir. Do outro, os nomes de Lindalva e Dhiovanna Barbosa, sua mãe e irmã. A presença da amada também serviu de reafirmação pública do relacionamento em meio aos rumores de novo término.

Década de idas e vindas

Anteriormente aos rumores recentes sobre uma possível crise, o que se ouvia de fontes próximas é que o casal estava no momento de maior estabilidade de toda relação. Contudo, a ausência de Rafaella em fotos do aniversário do jogador, e a presença de Gabriela Rippi, ex-affair de Gabriel, no mesmo evento, levantaram especulações sobre uma nova separação.

Observadores ainda notaram a ausência da tradicional aliança usada pelo atacante em treinos nesse período. Além disso, o camisa 9 também havia deixado de fazer gestos de coração em suas comemorações.

Os pombinhos se conheceram em 2015, quando o atacante ainda defendia o Santos, mas só se assumiram em 2017. Isso porque Rafaella mantinha um namoro com o jogador Lucas Lima anteriormente à relação com Gabriel. Juntos por um período, o casal se separou e só reatou no início da passagem do atleta pelo Flamengo, em 2019.

Eles viveram boa parte da histórica temporada do clube e da carreira do jogador, campeão do Brasileirão e Libertadores à época. A separação aconteceu na virada para 2020, mas os dois se reaproximaram algumas vezes depois disso. A reaproximação final veio já no final de 2024, em meio à incerteza do futuro do jogador no Rio.

Após o fim de seu vínculo com o clube, Gabriel assumiu novamente Rafaella durante uma viagem de férias ao Japão, em dezembro de 2024. Passaram o Natal juntos e, mesmo em países diferentes, celebraram a chegada de 2025 em clima de reconciliação.

Gabigol com planos para o futuro

O que circulava na mídia antes dos rumores pós-aniversário do jogador era sobre um alinhamento de propósitos entre o casal: casamento e filhos. Ainda de acordo com fontes do jornal ‘Extra’, os temas apareciam de forma recorrente na relação, com planos para um futuro não tão distante.

A própria Rafaella confirmou, em entrevista ao ‘portal Leo Dias’, o desejo de ser mãe em breve. “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe. Já está na minha agenda”, declarou a influenciadora.

Reencontro com Flamengo no Rio

Dentro das quatro linhas, Flamengo e Cruzeiro protagonizaram uma partida equilibrada e de forte marcação. O confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, terminou sem gols e movimentou a disputa pelo título desta edição.

O Rubro-Negro se manteve na liderança mesmo com o empate, mas viu a vantagem diminuir diante da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, no Allianz Parque. Já o Cruzeiro, com o ponto conquistado fora de casa, não vence há duas rodadas consecutivas e caiu para terceira colocação — com 51 pontos contra 55 dos cariocas e 52 dos paulistas.

