Vivíssimos! Rafaella Santos recebe homenagem de Gabigol

Indícios recentes no aniversário do atacante, em treinos e partidas do Cruzeiro deixaram o clima de uma possível crise entre o casal no ar / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabriel Barbosa deu um jeitinho de tornar seu reencontro com o Flamengo no Maracanã em um momento para silenciar os rumores de crise no relacionamento com Rafaella Santos. Durante o empate sem gols do Cruzeiro com seu ex-clube, na noite da última quinta-feira (02), Gabigol usou uma chuteira em homenagem ao Rubro-Negro e seus familiares, incluindo a amada. Gabi entrou em campo com chuteiras personalizadas exclusivamente para ocasião: o reencontro com a torcida do Flamengo no Maracanã. O calçado levava, portanto, desenhos de corações divididos em vermelho e azul — cores que representam os clubes envolvidos. Mas não parou por aí…

O lado esquerdo das chuteiras levava ainda o nome de Rafaella Santos, acompanhada do pai do jogador, Valdemir. Do outro, os nomes de Lindalva e Dhiovanna Barbosa, sua mãe e irmã. A presença da amada também serviu de reafirmação pública do relacionamento em meio aos rumores de novo término. Década de idas e vindas Anteriormente aos rumores recentes sobre uma possível crise, o que se ouvia de fontes próximas é que o casal estava no momento de maior estabilidade de toda relação. Contudo, a ausência de Rafaella em fotos do aniversário do jogador, e a presença de Gabriela Rippi, ex-affair de Gabriel, no mesmo evento, levantaram especulações sobre uma nova separação. Observadores ainda notaram a ausência da tradicional aliança usada pelo atacante em treinos nesse período. Além disso, o camisa 9 também havia deixado de fazer gestos de coração em suas comemorações. Os pombinhos se conheceram em 2015, quando o atacante ainda defendia o Santos, mas só se assumiram em 2017. Isso porque Rafaella mantinha um namoro com o jogador Lucas Lima anteriormente à relação com Gabriel. Juntos por um período, o casal se separou e só reatou no início da passagem do atleta pelo Flamengo, em 2019.

Eles viveram boa parte da histórica temporada do clube e da carreira do jogador, campeão do Brasileirão e Libertadores à época. A separação aconteceu na virada para 2020, mas os dois se reaproximaram algumas vezes depois disso. A reaproximação final veio já no final de 2024, em meio à incerteza do futuro do jogador no Rio. Após o fim de seu vínculo com o clube, Gabriel assumiu novamente Rafaella durante uma viagem de férias ao Japão, em dezembro de 2024. Passaram o Natal juntos e, mesmo em países diferentes, celebraram a chegada de 2025 em clima de reconciliação. Gabigol com planos para o futuro O que circulava na mídia antes dos rumores pós-aniversário do jogador era sobre um alinhamento de propósitos entre o casal: casamento e filhos. Ainda de acordo com fontes do jornal ‘Extra’, os temas apareciam de forma recorrente na relação, com planos para um futuro não tão distante.