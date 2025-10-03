Técnico do Real Madrid exalta Endrick, que aguarda uma chance: “Tem uma finalização brutal”

Xabi Alonso afirma que jovem atacante tem treinado bem e que deve utilizá-lo em breve: "É preciso analisar o contexto da partida"

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Endrick voltou a ser relacionado no Real Madrid, porém ficou no banco nas últimas quatro partidas. Mesmo assim, o técnico Xabi Alonso pediu calma com o brasileiro, teceu elogios sobre seu poder de fogo e disse que irá utilizá-lo em breve.

“O Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem um gol e uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar”, disse.