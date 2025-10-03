Internacional tem três disputas em aberto no time e pode mudar formação

Retorno de Thiago Maia abre disputa no meio de campo do Colorado. Há também concorrência no ataque entre Borré e Ricardo Mathias / Crédito: Jogada 10

O Internacional entende o risco de se ficar até dois pontos do Z4 do Brasileirão em caso de derrota no próximo jogo. Por isso, se dedica para começar a reação na competição na partida contra o Botafogo, neste sábado (04). Entre uma das medidas de urgência, a comissão técnica estuda modificar o esquema tático e passar a utilizar três zagueiros entre os titulares. Outras três posições estão em aberto com concorrência entre Bruno Gomes e Aguirre na lateral-direita. Além da disputa no meio-de-campo com o retorno de Thiago Maia e no ataque entre Borré e Ricardo Mathias. A adição de um defensor entre os 11 iniciais é pela necessidade em dar maior proteção e possibilitar a cobertura dos laterais, que têm estilo ofensivo, e passar a utilizar o esquema tático 3-5-2. Assim, deve provocar a saída de um meio-campista. Óscar Romero, que deixou a equipe no intervalo do empate com o Corinthians, é um dos favoritos, bem como Bruno Henrique. Ao mesmo tempo, ainda se analisa manter a formação tática 4-4-2.

Internacional com alterações em todos os setores Outra eventual mudança é a volta de Thiago Maia na equipe inicial depois de finalizar o tratamento de uma lombalgia. Caso essa seja a decisão, ele deve ganhar a vaga que vem sendo de Luis Otávio ou até mesmo Romero. Bruno Gomes é mais uma peça que recentemente concluiu longa recuperação de oito meses devido à grave lesão no joelho esquerdo, e já luta pela titularidade. Ele já ganhou alguns minutos no empate contra o Corinthians ao entrar no lugar de Aguirre. Inclusive, concorre por espaço pela titularidade na lateral direita exatamente com o argentino. Apesar disso, também treinou no meio-de-campo, sua posição de origem, em atividade da última quinta-feira (02/10). Além disso, Borré e Ricardo Mathias tentam assegurar a vaga no comando de ataque. Portanto, o provável time titular do Internacional é: Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Carbonero e Borré (Ricardo Mathias).