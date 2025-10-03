Fluminense tenta a contratação de promessa sul-africana e quer expandir a marca no continente

Tricolor tem interesse em Kgomotso Madiba, da Stars of Africa Football Academy, e busca ampliar sistema de captação de jovens na África

Cabe destacar que o atleta já treinou em Xerém nos últimos meses durante um intercâmbio e agradou internamente. Por outro lado, ele só completará 18 anos em dezembro e ainda não pode assinar contrato com o clube. O Flu ofereceu um vínculo de três anos.

O Fluminense tenta a contratação de mais uma promessa do exterior. Assim, o clube carioca aguarda uma resposta da Fifa para trazer o meia-atacante sul-africano Kgomotso Madiba, da Stars of Africa Football Academy. O jovem será uma das peças para que o Tricolor possa expandir seu projeto de captação no continente africano. A informação é do portal “ge’.

Além disso, o Tricolor aguarda uma resposta da Fifa quanto ao “training compensation” de Madiba. Esse mecanismo é uma espécie de solidariedade, que também garante uma compensação financeira aos clubes formadores quando um jogador é registrado profissionalmente pela primeira vez.

Vale lembrar que Madiba não seria o primeiro jogador africano na base do Fluminense. A categoria contou com o congolês Metinho, que deixou o clube para o Grupo City em 2021, mas contribuiu para essa visão de expansão da marca em outro continente e uma boa oportunidade comercial.

Recentemente, o clube realizou um camping em Luanda, capital de Angola e pretende também explorar o Zimbábue. Nesse sentido, o foco é aproveitar o sucesso da campanha no Mundial de Clubes para explorar o mercado e identificar jogadores que possam ser utilizados em Xerém. Na passagem por Angola, avaliou meninos entre 13 e 15 anos para as categorias de base.