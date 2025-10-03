Flamengo terá desfalques contra o Bahia; veja escalação

Filipe Luís não conta com Léo Pereira e Alex Sandro e também deve poupar outros titulares por conta da maratona de jogos / Crédito: Jogada 10

O Flamengo terá alguns desfalques para a partida contra o Bahia, neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís precisará fazer alterações na equipe por conta de suspensões e também pode rodar jogadores pela maratona de jogos. O zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o Fla deve ter Danilo e Ayrton Lucas como titulares na Arena Fonte Nova.