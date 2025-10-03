ESPN anuncia transmissões de jogos com narração ao vivo em seu canal no YouTube

Estreia do novo formato será no clássico entre Chelsea e Liverpool; iniciativa busca criar uma experiência interativa para os fãs de esporte

A nova experiência será focada na interatividade com o fã de esporte. A transmissão no YouTube não terá as imagens do jogo. O público, no entanto, poderá acompanhar a narração e os comentários em tempo real, com câmeras no estúdio. A transmissão também terá recursos como um campo virtual, escalações e estatísticas.

A ESPN anunciou uma nova iniciativa para o seu canal no YouTube. A marca, que já tem mais de 7,2 milhões de inscritos, passará a transmitir narrações de grandes jogos ao vivo. A estreia do novo formato, aliás, já ocorre neste sábado (4), às 13h30. O primeiro jogo será o clássico inglês entre Chelsea e Liverpool pela Premier League .

Para assistir ao jogo com imagens, o torcedor terá duas opções. A partida será exibida de forma tradicional no canal da ESPN e na plataforma de streaming Disney+. Durante a transmissão do YouTube, aliás, um QR Code ficará fixo na tela. O código levará o espectador diretamente para a plataforma de streaming para que ele possa acompanhar o jogo.

A seleção de jogos para o novo formato incluirá apenas partidas de grande apelo. O “El Clásico” entre Real Madrid e Barcelona, clássicos da Premier League e jogos decisivos da Libertadores estão no radar. A iniciativa, portanto, reforça a estratégia de integração entre a TV, o streaming e as plataformas digitais da empresa.

ESPN quer crescer no ambiente digital

Este é mais um passo da ESPN para ampliar sua presença no ambiente digital. Nas últimas semanas, o canal já anunciou a chegada dos novos jornalistas André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva para a cobertura neste segmento. Além disso, programas como o “F Show”, “Mundo F” e “Linha de Passe” também passaram a ser transmitidos ao vivo pelo YouTube.

Por fim, recentemente, estreou também o “B de Bola”, apresentado por Fefux Ribeiro, onde todas as informações da Série B do Brasileirão são trazidas ao público em formato de live.