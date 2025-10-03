Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ESPN anuncia transmissões de jogos com narração ao vivo em seu canal no YouTube

ESPN anuncia transmissões de jogos com narração ao vivo em seu canal no YouTube

Estreia do novo formato será no clássico entre Chelsea e Liverpool; iniciativa busca criar uma experiência interativa para os fãs de esporte
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ESPN anunciou uma nova iniciativa para o seu canal no YouTube. A marca, que já tem mais de 7,2 milhões de inscritos, passará a transmitir narrações de grandes jogos ao vivo. A estreia do novo formato, aliás, já ocorre neste sábado (4), às 13h30. O primeiro jogo será o clássico inglês entre Chelsea e Liverpool pela Premier League.

A nova experiência será focada na interatividade com o fã de esporte. A transmissão no YouTube não terá as imagens do jogo. O público, no entanto, poderá acompanhar a narração e os comentários em tempo real, com câmeras no estúdio. A transmissão também terá recursos como um campo virtual, escalações e estatísticas.

Para assistir ao jogo com imagens, o torcedor terá duas opções. A partida será exibida de forma tradicional no canal da ESPN e na plataforma de streaming Disney+. Durante a transmissão do YouTube, aliás, um QR Code ficará fixo na tela. O código levará o espectador diretamente para a plataforma de streaming para que ele possa acompanhar o jogo.

A seleção de jogos para o novo formato incluirá apenas partidas de grande apelo. O “El Clásico” entre Real Madrid e Barcelona, clássicos da Premier League e jogos decisivos da Libertadores estão no radar. A iniciativa, portanto, reforça a estratégia de integração entre a TV, o streaming e as plataformas digitais da empresa.

ESPN quer crescer no ambiente digital

Este é mais um passo da ESPN para ampliar sua presença no ambiente digital. Nas últimas semanas, o canal já anunciou a chegada dos novos jornalistas André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva para a cobertura neste segmento. Além disso, programas como o “F Show”, “Mundo F” e “Linha de Passe” também passaram a ser transmitidos ao vivo pelo YouTube.

Por fim, recentemente, estreou também o “B de Bola”, apresentado por Fefux Ribeiro, onde todas as informações da Série B do Brasileirão são trazidas ao público em formato de live.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar