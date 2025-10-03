Bragantino x Grêmio: Onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal vive fase invicta de quatro jogos e tenta se aproximar da classificação para a Libertadores. Bragantino não vence há cinco rodadas / Crédito: Jogada 10

Arte / Jogada10"> Grêmio e Bragantino medem forças neste sábado (04/10), às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. As duas equipes passam por momento distintos, com o Massa Bruta em um jejum de vitórias. Por outro lado, Imortal emplacou uma sequência invicta. Os paulistas se encontram na nona colocação, com 33 pontos. Os gaúchos estão uma posição abaixo, com a mesma pontuação. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h.

Como chega o Bragantino O Massa Bruta passa por momento de instabilidade na temporada, já que soma apenas uma vitória em suas últimas 15 partidas, levando em consideração o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Inclusive, a equipe não conquista um resultado positivo há cinco compromissos. O técnico Fernando Seabra terá com os retornos dos meio-campistas Fabinho e Jhon Jhon, que cumpriram suspensão no empate com o Mirassol. O atacante Eduardo Sasha, que virou dúvida por incômodos musculares, também tem chances de voltar a ter condições de atuar. Como chega o Grêmio O Tricolor gaúcho vem de duas vitórias e dois empates no Brasileirão, conseguiu uma reação e se afastou da zona de rebaixamento. Assim, houve uma mudança de perspectiva e a missão passou a ser tentar garantir a classificação para a próxima Libertadores.