Santi Rodríguez celebra evolução com a camisa do Botafogo: “Muito mais confiança”

O Botafogo voltou a reencontrar o caminho das vitórias ao bater o Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, empatado com o Mirassol. Autor do primeiro gol do triunfo, Santiago Rodríguez novamente se destacou com a camisa alvinegra e está ambientado ao clube carioca sob o comando de Davide Ancelotti.

“No começo do ano tive algumas dificuldades com o nível, principalmente físico. Além disso, tem a sequência de partidas, aqui se joga muito e eu não estava acostumado com isso. Mas agora estou mais adaptado e tenho muito mais confiança. Nos treinos, tentei melhorar. Hoje não sei se estou num bom nível, mas tenho que continuar trabalhando e melhorando, porque ainda faltam vários jogos e partidas. Temos que terminar da melhor forma possível, com o Botafogo mais alto possível”, afirmou, à “Botafogo TV”.