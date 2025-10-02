Neymar deixa jornalistas da Globo envergonhados ao rebater excessos

Neymar deixa jornalistas da Globo envergonhados ao rebater excessosSituação com profissionais de comunicação da Globo e astro ocorreu durante partida entre Santos e Grêmio na Vila Belmiro
Neymar foi protagonista em outro episódio polêmico fora dos gramados ao rebater uma abordagem inconveniente de uma jornalista da Globo. A situação ocorreu, na última quarta-feira (01/10), durante o duelo entre Santos e Grêmio, na Vila Belmiro e deixou um clima de constrangimento.
A jornalista pediu que Neymar mandasse um recado para o novo projeto da Globo, a “GETV”, e o craque respondeu ao cumprimentar com uma saudação, mas de forma debochada. Em seguida, a comunicadora agradeceu, desejou uma boa recuperação e foi a vez do camisa 10 do Peixe demonstrar sua gratidão.
Posteriormente, os profissionais que estavam na transmissão da GETV demonstraram ficar sem reação. No caso, o apresentador Fred Bruno, além dos comentaristas André Balada e Bruno Formiga.
Neymar causa cenário embaraçoso
A jornalista tentou nova interação com o astro:
“”André Balada disse que vai te visitar no camarote, ele pode ir?”, questionou.
Porém, o astro respondeu de forma negativa.
“Não, ele já sabe”, frisa o atacante.
A profissional de comunicação insiste.
“Nem o Formiga (Bruno Formiga, comentarista)”, pergunta a jornalista.
Porém, o camisa 10 do Santos mão mudou de postura.
“Não, nenhum dos dois”, disparou o craque.
Até que a comunicadora decidiu em aceitar o cenário.
“Tá bom, tá avisado”, sinalizou.
Em seguida, Fred Bruno preferiu se manifestar sobre a situação.
“Olha, assim, uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi nos últimos tempos no entretenimento esportivo. Porque, ele não tá jogando, então realmente é difícil ele falar, dar uma declaração, mas ficam o tempo todo essa energia aqui na Vila, ‘Precisamos ir atrás do Neymar, precisamos falar com o Neymar’, mas tem hora que é chato, não dá para ficar enchendo o saco dele toda hora também. E você já tinha mandado mensagem para ele né Dedé (André Balada)?”, desabafou.
Com isso, o comentarista explicou
“Ele já tinha dito que não iria falar”, detalhou o ex-jogador.
Como ainda está em fase de recuperação de lesão muscular na coxa direita, Neymar acompanhou o empate do Santos com o Grêmio no camarote da Vila Belmiro.