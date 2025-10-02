Neymar deixa jornalistas da Globo envergonhados ao rebater excessos

Situação com profissionais de comunicação da Globo e astro ocorreu durante partida entre Santos e Grêmio na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

Neymar foi protagonista em outro episódio polêmico fora dos gramados ao rebater uma abordagem inconveniente de uma jornalista da Globo. A situação ocorreu, na última quarta-feira (01/10), durante o duelo entre Santos e Grêmio, na Vila Belmiro e deixou um clima de constrangimento. A jornalista pediu que Neymar mandasse um recado para o novo projeto da Globo, a “GETV”, e o craque respondeu ao cumprimentar com uma saudação, mas de forma debochada. Em seguida, a comunicadora agradeceu, desejou uma boa recuperação e foi a vez do camisa 10 do Peixe demonstrar sua gratidão.

Posteriormente, os profissionais que estavam na transmissão da GETV demonstraram ficar sem reação. No caso, o apresentador Fred Bruno, além dos comentaristas André Balada e Bruno Formiga.

Neymar causa cenário embaraçoso A jornalista tentou nova interação com o astro:

“”André Balada disse que vai te visitar no camarote, ele pode ir?”, questionou. Porém, o astro respondeu de forma negativa. “Não, ele já sabe”, frisa o atacante.

A profissional de comunicação insiste. “Nem o Formiga (Bruno Formiga, comentarista)”, pergunta a jornalista. Porém, o camisa 10 do Santos mão mudou de postura.

“Não, nenhum dos dois”, disparou o craque. Até que a comunicadora decidiu em aceitar o cenário. “Tá bom, tá avisado”, sinalizou.