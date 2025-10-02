Alisson sofre lesão e desfalca o Liverpool até novembro

Exames médicos realizados nesta quinta-feira (2) trouxeram uma má notícia para o Liverpool. Alisson sofreu uma lesão muscular na coxa e o goleiro só deve voltar a jogar depois da pausa para a Data Fifa de novembro, de acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’.

Com isso, o brasileiro, de 33 anos, ficará fora de duelos importantes, como contra o Manchester United, no dia 19 de outubro, além de compromissos decisivos diante do Real Madrid (4 de novembro) e do Manchester City (9 de novembro). Além disso, se a previsão se confirmar, ele perderá até oito jogos do Liverpool.

A contusão aconteceu no confronto contra o Galatasaray, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions, quando precisou ser substituído aos 11 minutos do segundo tempo por Mamardashvili, que agora deve assumir a meta dos Liverpool.

Por causa do problema físico, Alisson também ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

Titular absoluto do Liverpool desde 2018, o goleiro já soma 307 partidas e 129 jogos sem sofrer gols. Mas as lesões têm atrapalhado sua trajetória nos últimos anos. Na temporada passada, por exemplo, ele ficou fora de 26 compromissos entre clube e Seleção.