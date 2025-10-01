Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Cruzeiro, Gabigol reencontrará Flamengo pela 1ª vez no Maracanã

Atacante da Raposa estará à disposição para a partida contra o Rubro-Negro, nesta quinta-feira (2), às 20h30, pelo Brasileirão
O confronto entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira (2/10), no Maracanã, terá fortes emoções. Afinal, as equipes brigam pela liderança do Brasileirão e o jogo ainda terá o reencontro de Gabigol com a torcida rubro-negra. Hoje na Raposa, o jogador é ídolo do Rubro-Negro e reencontrará o ex-clube pela primeira vez no estádio onde foi muito feliz.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Contratado em 2019, ele foi o “rosto” de uma geração multicampeã e ganhou o carinho dos torcedores com grandes atuações e muita identificação. Sem renovar o contrato, o camisa 9 deixou o clube carioca no fim de 2024, após um ano repleto de polêmicas, altos e baixos.

Gabigol conhece muito bem os atalhos do Maracanã. Afinal, ele marcou 82 gols no estádio. Foram 79 pelo Flamengo e três pelo Santos, antes de o atacante construir a história vitoriosa no time carioca. Agora, busca voltar ao protagonismo no Cruzeiro, já que é reserva no time de Leonardo Jardim.

Mesmo não sendo titular absoluto, Gabigol é uma esperança ofensiva para o Cruzeiro. O atacante tem 13 gols na temporada e já apareceu com destaque em alguns momentos, como nas vitórias sobre Bahia e Flamengo.

Flamengo e Cruzeiro, afinal, se enfrentarão no Rio de Janeiro na quinta a partir das 20h30, em jogo válido pela 26ª rodada da Série A. Enquanto os mandantes estão na liderança com 54 pontos, os visitantes estão em segundo lugar, com 50. É um duelo cheio de nuances.

Como foi no 1° turno?

No primeiro turno, Gabigol decidiu também a partida contra o Flamengo. O atacante do Cruzeiro entrou somente no final da partida e marcou o gol, de pênalti, que garantiu a vitória por 2 a 1 da Raposa, no Mineirão.

O carinho com o Flamengo continua. Apesar de ter sido xingado pela torcida rubro-negra, no Mineirão, o atacante reagiu aos parabéns recebido pelo clube carioca, em agosto, escrevendo “Flamengo até morrer” nas redes sociais. A situação repercutiu nas redes.

“Não comemorei, é respeito pelo Flamengo, total. Foi o time pelo qual eu mais joguei, foi a onde eu mais morei. Foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe meu amor, respeito. Vejo todos os jogos, quando é campeão, eu comemoro também”, apontou o atacante em entrevista após o jogo dia 4 de maio.

