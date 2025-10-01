No Cruzeiro, Gabigol reencontrará Flamengo pela 1ª vez no Maracanã

Atacante da Raposa estará à disposição para a partida contra o Rubro-Negro, nesta quinta-feira (2), às 20h30, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira (2/10), no Maracanã, terá fortes emoções. Afinal, as equipes brigam pela liderança do Brasileirão e o jogo ainda terá o reencontro de Gabigol com a torcida rubro-negra. Hoje na Raposa, o jogador é ídolo do Rubro-Negro e reencontrará o ex-clube pela primeira vez no estádio onde foi muito feliz. Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Contratado em 2019, ele foi o “rosto” de uma geração multicampeã e ganhou o carinho dos torcedores com grandes atuações e muita identificação. Sem renovar o contrato, o camisa 9 deixou o clube carioca no fim de 2024, após um ano repleto de polêmicas, altos e baixos.

Gabigol conhece muito bem os atalhos do Maracanã. Afinal, ele marcou 82 gols no estádio. Foram 79 pelo Flamengo e três pelo Santos, antes de o atacante construir a história vitoriosa no time carioca. Agora, busca voltar ao protagonismo no Cruzeiro, já que é reserva no time de Leonardo Jardim. Mesmo não sendo titular absoluto, Gabigol é uma esperança ofensiva para o Cruzeiro. O atacante tem 13 gols na temporada e já apareceu com destaque em alguns momentos, como nas vitórias sobre Bahia e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro, afinal, se enfrentarão no Rio de Janeiro na quinta a partir das 20h30, em jogo válido pela 26ª rodada da Série A. Enquanto os mandantes estão na liderança com 54 pontos, os visitantes estão em segundo lugar, com 50. É um duelo cheio de nuances. Como foi no 1° turno? No primeiro turno, Gabigol decidiu também a partida contra o Flamengo. O atacante do Cruzeiro entrou somente no final da partida e marcou o gol, de pênalti, que garantiu a vitória por 2 a 1 da Raposa, no Mineirão.