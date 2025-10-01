Fim de tabu contra o Corinthians é crucial para o Internacional se distanciar do Z4

Colorado venceu o Timão pela última vez no Beira-Rio em 2018. Gaúchos têm sequência de duelos em casa para eliminar risco de queda / Crédito: Jogada 10

A apreensão do Internacional pela proximidade da zona de rebaixamento dá uma importância maior ao jogo contra o Corinthians, além da rivalidade que há entre as equipes. O Colorado entende que entrará uma sequência de duas partidas no Beira-Rio, que considera crucial pontuar para eliminar o risco de rebaixamento. Os seis pontos contra o adversário paulista e o Botafogo possibilitariam aos gaúchos chegarem aos 34 pontos e criar uma distância para o Z4. Ou seja, para isso, o Inter precisará quebrar uma escrita de sete anos sem vencer o Timão no seu estádio. Os gaúchos até conquistaram um triunfo sobre o Corinthians como mandante, mas o confronto ocorreu no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O duelo, desta quarta-feira (01/10), às 19h30, pela 26ª rodada do Brasileirão, também é representativa para o técnico Ramón Díaz por duas questões. Será um reencontro do comandante argentino com o último time que trabalhou no Brasil e será sua estreia pelo Internacional no Beira-Rio. Indefinições no setor criativo do Internacional Em meio a este cenário, o treinador ainda conta com dúvidas para escalar o time titular, especificamente no meio de campo. Afinal, os volantes Thiago Maia e Richard seguem como dúvidas. O primeiro se recupera de uma lombalgia, que o impediu de atuar nos dois últimos jogos. Já o segundo reclamou de um desconforto no lado esquerdo do quadril. A dupla deve seguir em recuperação das questões musculares e Ramón Díaz provavelmente repetirá a composição titular com quatro jogadores e posicionados em losango. No caso, com Luis Otávio como primeiro volante, Bruno Henrique e Óscar Romero como meias centrais e Alan Patrick mais próximo do ataque.