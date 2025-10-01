Após negar crise, Isa Ranieri confirma fim de casamento com Everton Cebolinha, do Flamengo

Casal estava junto há quase uma década e já havia oficializado separação no final de 2024, após rumores de traição por parte do atacante / Crédito: Jogada 10

Isa Ranieri confirmou, na manhã desta quarta-feira (1º), o fim de seu casamento com o jogador Everton Cebolinha, do Flamengo. Em comunicado nas redes sociais, a influenciadora negou qualquer correlação entre a separação e o suposto “after” de atletas na Argentina — desmentido em nota pelo clube — e pediu privacidade neste momento. Os primeiros indícios da separação surgiram justamente em meio à repercussão do término entre Léo Pereira e Karoline Lima, motivado, segundo Léo Dias, por uma saída de jogadores do Flamengo na Argentina. Embora tenha negado qualquer crise na semana passada, Isa já tinha apagado as fotos com Cebolinha de seu perfil nas redes.

No último fim de semana, Ranieri justificou o arquivamento das fotos como parte de um projeto profissional e chegou a publicar uma foto com Everton nos stories para tranquilizar os fãs sobre os rumores de separação. Fim do casamento Menos de uma semana depois, Isa voltou atrás e confirmou o fim da relação de quase uma década com o jogador. Ranieri esclareceu que a decisão foi tomada após um período de tentativas de reconciliação, iniciado ainda em 2023, quando o casal enfrentou sua primeira separação oficial. “Eu e Everton decidimos seguir caminhos diferentes em nossas vidas pessoais. Durante todos esses meses desde a primeira tentativa de separação, seguimos tentando, lutando e dando o melhor de nós para nos entendermos, principalmente pelos nossos filhos”, escreveu. Ela ainda reforçou que, apesar do rompimento, ambos seguem unidos pelo compromisso com a família. “Hoje, o que nos guia é a certeza de que somos felizes como família e como pais. Nossa melhor escolha é seguir como bons amigos, como já temos sido há algum tempo”, acrescentou.

After de jogadores do Flamengo O anúncio oficial veio após dias de especulações em torno de uma suposta crise alimentada por rumores de um “after” envolvendo jogadores do Flamengo durante viagem à Argentina. A festa teria ocorrido após a classificação do time para a semifinal da Libertadores, na madrugada de sexta-feira (26), em um clube noturno em La Plata. De acordo com apuração do ‘Portal LeoDias’, além de Cebolinha, outros seis atletas participaram do evento, incluindo Léo Pereira, que também se separou de Karoline Lima. Isa, contudo, negou publicamente que o episódio tenha sido o motivo da separação. “E só pra deixar claro que não foi sobre after nenhum, até porque o próprio clube já se posicionou sobre, e pela mentira algumas páginas vão responder”, esclareceu em nota.

Histórico de reconciliações e polêmicas O relacionamento entre Isa e Cebolinha era marcado por idas e vindas desde 2022. No fim de 2024, por exemplo, o casal chegou a anunciar separação e viver em casas separadas após rumores de traição por parte do jogador. À época, suspeitava-se que o atleta tinha alugado um local no Rio para receber a amante. Contudo, semanas depois, o atacante do Flamengo organizou uma surpresa romântica para mãe de seus filhos. O atleta utilizou de uma decoração com flores, balões e anel, na tentativa de reatar o relacionamento. E deu certo. Os dois anunciaram a reconciliação por meio de declarações nas redes sociais. Apesar da reconciliação, episódios de instabilidade voltaram a ocorrer. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal ‘Extra’, brigas constantes e atitudes de ciúme teriam desgastado a relação. O atacante, em uma das ocasiões, teria quebrado o celular da influenciadora após se incomodar com interações em seu perfil pessoal.