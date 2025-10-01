Aguirre e Bernabei retornam e propõem desafio tático ao Internacional

Mudança de esquema tático no Colorado exigirá dar maior segurança ao lado esquerdo quando Bernabei subir ao ataque / Crédito: Jogada 10

O Internacional contará com o retorno de um trio de defensores para o jogo contra o Corinthinas, nesta quarta-feira (01/10), às 19h30, no Beira-Rio. Apenas dois deles provavelmente retornarão aos 11 iniciais: os laterais Aguirre e Bernabei. Os dois cumpriram suspensão no compromisso anterior e devem ser as únicas alterações no time em comparação ao empate com o Juventude. Entretanto, a volta do camisa 26 traz uma preocupação para o técnico Ramón Díaz: dar segurança ao lado esquerdo quando ele subir ao ataque. Inclusive, a tendência é de que o Colorado siga com a nova formação tática, que o comandante argentino adotou: o 4-4-2. A propósito, deve também haver a manutenção dos quatro atletas que foram titulares e posicionados em losango. No caso, Luis Otávio como primeiro volante, mais recuado, Bruno Henrique e Óscar Romero como meias centrais e abertos, além de Alan Patrick mais perto dos atacantes.

Bernabei é um lateral com características ofensivas e que constantemente sobe para ajudar na fase de ataque e vai até a linha de fundo. No entanto, Romero, que atuará novamente pelo lado esquerdo, mas no meio, também se encaixa nesse perfil de jogador que busca mais o ataque. O cenário será distinto do embate contra o Juventude, já que com a suspensão do camisa 26, o zagueiro Victor Gabriel o substituiu na lateral esquerda. Na oportunidade, Óscar também esteve entre os 11 iniciais. Deste modo, a situação exige que Ramón Díaz encontre uma solução defensiva para a presença dos dois na mesma faixa do campo. Retorno de volante ao Internacional Thiago Maia concluiu o tratamento de uma lombalgia e deve ficar como opção no banco de reservas. Por outro lado, o goleiro Rochet e o meio-campista Richard seguirão como desfalques. O goleiro uruguaio teve uma contusão no pé esquerdo e provavelmente voltará a atuar somente no fim de outubro.