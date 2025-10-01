Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aguirre e Bernabei retornam e propõem desafio tático ao Internacional

Aguirre e Bernabei retornam e propõem desafio tático ao Internacional

Mudança de esquema tático no Colorado exigirá dar maior segurança ao lado esquerdo quando Bernabei subir ao ataque
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional contará com o retorno de um trio de defensores para o jogo contra o Corinthinas, nesta quarta-feira (01/10), às 19h30, no Beira-Rio. Apenas dois deles provavelmente retornarão aos 11 iniciais: os laterais Aguirre e Bernabei. Os dois cumpriram suspensão no compromisso anterior e devem ser as únicas alterações no time em comparação ao empate com o Juventude. Entretanto, a volta do camisa 26 traz uma preocupação para o técnico Ramón Díaz: dar segurança ao lado esquerdo quando ele subir ao ataque.

Inclusive, a tendência é de que o Colorado siga com a nova formação tática, que o comandante argentino adotou: o 4-4-2. A propósito, deve também haver a manutenção dos quatro atletas que foram titulares e posicionados em losango. No caso, Luis Otávio como primeiro volante, mais recuado, Bruno Henrique e Óscar Romero como meias centrais e abertos, além de Alan Patrick mais perto dos atacantes.

Bernabei é um lateral com características ofensivas e que constantemente sobe para ajudar na fase de ataque e vai até a linha de fundo. No entanto, Romero, que atuará novamente pelo lado esquerdo, mas no meio, também se encaixa nesse perfil de jogador que busca mais o ataque.

O cenário será distinto do embate contra o Juventude, já que com a suspensão do camisa 26, o zagueiro Victor Gabriel o substituiu na lateral esquerda. Na oportunidade, Óscar também esteve entre os 11 iniciais. Deste modo, a situação exige que Ramón Díaz encontre uma solução defensiva para a presença dos dois na mesma faixa do campo.

Retorno de volante ao Internacional

Thiago Maia concluiu o tratamento de uma lombalgia e deve ficar como opção no banco de reservas. Por outro lado, o goleiro Rochet e o meio-campista Richard seguirão como desfalques. O goleiro uruguaio teve uma contusão no pé esquerdo e provavelmente voltará a atuar somente no fim de outubro.

Portanto, Anthoni deve continuar na meta do Inter. O volante Richard continua em tratamento de um desconforto no lado esquerdo do quadril. Desta forma, o provável 11 inicial do Colorado é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luiz Otávio, Bruno Henrique,Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

O Inter enfrenta o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, os gaúchos se encontram em 15º lugar, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar