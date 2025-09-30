Relacionados do Vasco: Cuesta e Matheus França são desfalques; Tchê Tchê retorna

Zagueiro é titular do Cruz-Maltino e se recupera de um edema na coxa esquerda. Atacante torceu o tornozelo e também fica de fora

O Vasco não terá Cuesta e Matheus França para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Titular do time, o zagueiro está com um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Já o atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino. Ambos realizam tratamento integral junto ao DESP (Departamento de Saúde e Performance).

Além de Cuesta e Matheus França, Barros cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo e também desfalca o Vasco. Lucas Piton iniciou a transição, mas só deve ter condições após a Data Fifa. Já Thiago Mendes, que está recuperado da lesão na panturrilha, permanece fora realiza trabalhos específicos de força muscular.