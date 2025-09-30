Relacionados do Vasco: Cuesta e Matheus França são desfalques; Tchê Tchê retorna

Relacionados do Vasco: Cuesta e Matheus França são desfalques; Tchê Tchê retornaZagueiro é titular do Cruz-Maltino e se recupera de um edema na coxa esquerda. Atacante torceu o tornozelo e também fica de fora
O Vasco não terá Cuesta e Matheus França para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Titular do time, o zagueiro está com um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Já o atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino. Ambos realizam tratamento integral junto ao DESP (Departamento de Saúde e Performance).
Além de Cuesta e Matheus França, Barros cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo e também desfalca o Vasco. Lucas Piton iniciou a transição, mas só deve ter condições após a Data Fifa. Já Thiago Mendes, que está recuperado da lesão na panturrilha, permanece fora realiza trabalhos específicos de força muscular.
LEIA MAIS: Artilheiro do Vasco na “Era Diniz”, Rayan se consolida como dono do time
Em compensação, Tchê Tchê está de volta. O volante retorna aos relacionados após quatro jogos fora por causa de um edema na coxa esquerda. A expectativa é de que seja titular no meio-campo. GB é outra novidade e fica como opção no banco de reservas.
O provável Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Os relacionados do Vasco
Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Pablo;
Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Paulo Ricardo e Victor Luis;
Zagueiros: Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Robert Renan;
Volantes: Hugo Moura, Tchê Tchê, Euder, Mateus Carvalho e Paulinho;
Meias: Coutinho, Estrella, Garré e Nuno Moreira
Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Rayan e Vegetti.