Provocação? Antes de partida contra o Flamengo, Gabigol faz publicação enaltecendo Cruzeiro

Jogador foi o nome da vitória da Raposa contra o Rubro-Negro no primeiro turno, no Mineirão; Confronto será briga direta pela liderança

Gabigol, atacante do Cruzeiro, vai reencontrar o Flamengo pela segunda vez nesta temporada. Após cumprir suspensão automática na última rodada, o jogador vai estar à disposição de Leonardo Jardim para o confronto direto pela liderança entre as equipes, na quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Dias antes da partida, portanto, Gabigol usou suas redes sociais para fazer uma publicação enaltecendo a Raposa. Com um coração azul, o atacante publicou uma foto segurando uma bandeira escrito “Maior de Minas”.