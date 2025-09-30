Memphis Depay treina em campo e retorno programado no Corinthians

Holandês retornou aos gramados após se lesionar há 20 dias e ainda será desfalque contra o Internacional

O atacante Memphis Depay voltou a treinar em campo e iniciou a etapa de transição no Corinthians. O holandês se recupera de um edema na coxa direita, que o tirou de campo na partida contra o Athletico, há 20 dias. O jogador será desfalque mais uma vez no confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (01).

A ideia da comissão técnica é já poder contar com Memphis na partida contra o Mirassol, no próximo sábado (04). O holandês ainda não voltou a treinar junto com o restante do elenco, algo que pode acontecer depois da partida contra o Colorado.