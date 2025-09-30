Luiz Araújo mostra ser arma secreta no 2° tempo pelo Flamengo

Ponta é o jogador de linha com mais partidas pelo Rubro-Negro e foi fundamental na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians

O atacante entrou durante a segunda etapa e se destacou com movimentação e presença ofensiva, garantindo o gol decisivo que selou a vitória rubro-negra. Aliás, o triunfo manteve o Flamengo firme na ponta da tabela, mostrando a força de um elenco versátil, capaz de reagir mesmo em partidas complicadas fora de casa.

Sem grande alarde, Luiz Araújo mostra-se ser peça fundamental no esquema do técnico Filipe Luís. Afinal, o atacante do Flamengo mostrou, mais uma vez, poder de decisão na vitória contra o Corinthians, no último domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi acionado no segundo tempo e marcou o segundo gol para garantir a liderança do clube na competição nacional.

Luiz Araújo, afinal, já soma 10 participações de gols após entrar na partida. São cinco gols e cinco assistências. Por outro lado, quando ele inicia a partida, ele acumula seis gols e quatro passes para gol. Ou seja, são 11 tentos e nove assistências na temporada.

Ele soma ao todo 49 jogos na temporada, sendo 25 como titular e 24 saindo do banco de reservas. Além disso, ele é o jogador de linha com maior número de jogos na temporada e fica empatado com o goleiro Rossi.

Luiz Araújo é o terceiro jogador com mais gols pelo Flamengo na temporada, com 11 gols. Parece pouco, mas o jogador a marca é importante. É, aliás, a temporada mais artilheira de toda a sua carreira. Os números já são melhores da temporada anterior e também da sua passagem pelos Estados Unidos e início no São Paulo.

Próximo compromisso

O Flamengo disparou na liderança do Brasileiro. O Rubro-Negro foi aos 54 pontos contra 50 do Cruzeiro. E com Luiz Araújo à disposição, o time do técnico Filipe Luís recebe os cruzeirenses, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode isolar ainda mais os cariocas na ponta da tabela.