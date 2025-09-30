Globo almeja “chapéu” em SBT por transmissão de campeonato nacional em 2026

Concorrentes também 'travaram um embate' recente pelos direitos de exibição de jogos limitados da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

A TV Globo manifestou formalmente à CBF e aos clubes participantes da Copa do Nordeste seu interesse em adquirir todos os direitos de transmissão da competição a partir de 2026. Após exibir jogos da última edição do torneio no Premiere — serviço de pay-per-view —, agora a emissora mira em ampliar o alcance da cobertura para diferentes plataformas e públicos. O canal propôs um acordo com transmissões em TV aberta restritas à região nordestina, além da exibição via SporTV (TV por assinatura) e no digital via GE TV, pelo Youtube. A estratégia da emissora está fortemente ancorada nos índices de audiência registrados nas últimas temporadas da competição.

Há uma compreensão interna de que a competição demonstra alto potencial de engajamento do público regional e, portanto, seria vantajoso tê-lo amplamente. Audiência como fator decisivo O retorno do canal à competição em 2025 teve um saldo final positivo após resultados expressivos no Premiere. Ainda de acordo com a coluna ‘F5’, do ‘Folha de S. Paulo’, houve um crescimento perceptível na base de assinantes da plataforma, sobretudo entre torcedores dos clubes da região Nordeste. A empresa também observa com atenção o desempenho do SBT — atual detentor dos direitos de TV aberta desde 2018. Em mercados como Salvador, Recife e Fortaleza, os números chegam a superar 30 pontos de audiência em partidas decisivas. Índices que consolidaram a competição como um dos produtos mais relevantes do calendário esportivo regional e acenderam o alerta na emissora carioca. SBT e ESPN ainda no páreo Apesar da movimentação concorrente, o SBT — por meio do consórcio de emissoras locais que arca com os direitos — também já expressou interesse na continuidade da parceria. Já a ESPN, que também exibiu jogos da Copa do Nordeste em 2025, ainda não comunicou oficialmente sua intenção de renovar o vínculo.

A CBF, por sua vez, supervisiona as tratativas entre as partes interessadas, mas aguarda a definição do novo formato da competição antes de avançar com negociações contratuais. Sabe-se que o torneio passará por reformulação considerável a partir da próxima temporada. Reformulação da Copa do Nordeste Os clubes nordestinos se reuniram no último dia 19 para discutir alterações no modelo de disputa. Entre as propostas apresentadas, está uma estrutura com 20 clubes divididos em quatro grupos, com classificações via campeonatos estaduais. Estados com posição de destaque entre suas federações no ranking nacional, como Bahia e Ceará, terão direito a três representantes locais, enquanto os demais teriam duas vagas cada. A expectativa é de que haja uma nova reunião em outubro para consolidar a definição do regulamento e calendário da próxima edição.