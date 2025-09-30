Crespo sofre queda de rendimento no São Paulo após início animador

Após sequência promissora, Tricolor acumula quatro derrotas seguidas e vê aproveitamento cair para menos de 50% / Crédito: Jogada 10

O retorno de Hernán Crespo ao comando do São Paulo começou com sinais animadores, mas o momento agora é de instabilidade. O treinador argentino, que viveu um início positivo em sua segunda passagem pelo clube, soma quatro derrotas consecutivas e registra apenas 49,1% de aproveitamento em 19 jogos. Na reestreia, Crespo perdeu para o Flamengo por 2 a 0. A resposta veio logo depois, com uma sequência de seis partidas invictas, sendo cinco vitórias (contra Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico-PR e Internacional) e um empate (com o Red Bull Bragantino). O bom momento continuou até a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico-PR, mas o treinador ainda emendou nova série invicta, avançando às quartas de final da Libertadores após superar o Atlético Nacional nos pênaltis.

Nos 12 primeiros jogos, o desempenho foi sólido: seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com 61,1% de aproveitamento. Porém, nos últimos sete compromissos, o rendimento despencou. Nesse período, o São Paulo venceu apenas Atlético-MG e Botafogo, mas acumulou cinco derrotas. Duas para a LDU (que resultaram na eliminação da Libertadores), além de Cruzeiro, Santos e Ceará. A queda de desempenho refletiu também nas arquibancadas. O duelo contra o Ceará, pelo Brasileirão, registrou o pior público do Morumbis em 2025. Comparativamente, o início de Crespo é inferior ao de seu antecessor Luis Zubeldía, atual técnico do Fluminense. Em 19 jogos à frente do São Paulo em 2024, Zubeldía conquistou 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, alcançando 66,6% de aproveitamento. O próximo compromisso do São Paulo Campeão paulista em 2021, quando encerrou um jejum de oito anos sem títulos do Tricolor, Crespo tenta repetir a fórmula de sucesso. No momento, o São Paulo ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 35 pontos, cinco atrás do Bahia, que fecha o G6.