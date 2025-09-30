Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo sofre queda de rendimento no São Paulo após início animador

Após sequência promissora, Tricolor acumula quatro derrotas seguidas e vê aproveitamento cair para menos de 50%
Tipo Notícia

O retorno de Hernán Crespo ao comando do São Paulo começou com sinais animadores, mas o momento agora é de instabilidade. O treinador argentino, que viveu um início positivo em sua segunda passagem pelo clube, soma quatro derrotas consecutivas e registra apenas 49,1% de aproveitamento em 19 jogos.

Na reestreia, Crespo perdeu para o Flamengo por 2 a 0. A resposta veio logo depois, com uma sequência de seis partidas invictas, sendo cinco vitórias (contra Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico-PR e Internacional) e um empate (com o Red Bull Bragantino). O bom momento continuou até a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico-PR, mas o treinador ainda emendou nova série invicta, avançando às quartas de final da Libertadores após superar o Atlético Nacional nos pênaltis.

Nos 12 primeiros jogos, o desempenho foi sólido: seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com 61,1% de aproveitamento. Porém, nos últimos sete compromissos, o rendimento despencou. Nesse período, o São Paulo venceu apenas Atlético-MG e Botafogo, mas acumulou cinco derrotas. Duas para a LDU (que resultaram na eliminação da Libertadores), além de Cruzeiro, Santos e Ceará.

A queda de desempenho refletiu também nas arquibancadas. O duelo contra o Ceará, pelo Brasileirão, registrou o pior público do Morumbis em 2025.

Comparativamente, o início de Crespo é inferior ao de seu antecessor Luis Zubeldía, atual técnico do Fluminense. Em 19 jogos à frente do São Paulo em 2024, Zubeldía conquistou 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, alcançando 66,6% de aproveitamento.

O próximo compromisso do São Paulo

Campeão paulista em 2021, quando encerrou um jejum de oito anos sem títulos do Tricolor, Crespo tenta repetir a fórmula de sucesso. No momento, o São Paulo ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 35 pontos, cinco atrás do Bahia, que fecha o G6.

O próximo desafio do time será nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 26ª rodada da competição.

São Paulo

