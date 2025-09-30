Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians encerra preparação para jogo com Inter com dúvida no ataque

Sem Yuri Alberto, suspenso, e Memphis Depay, lesionado, Dorival Júnior terá que definir o parceiro de Gui Negão contra o Colorado
O Corinthians encerrou nesta terça-feira (30) a sua preparação para enfrentar o Internacional na quarta, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O técnico Dorival Júnior será obrigado a fazer, pelo menos, uma mudança na equipe em relação à derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo.

Afinal, o atacante Yuri Alberto levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão diante do Colorado. Assim, Vitinho, Talles Magno, Romero e Kayke brigam pelo lugar do titular.

LEIA MAIS: Corinthians chega a sete jogos sem vencer em casa no Brasileiro

O holandês Memphis Depay segue em recuperação de um edema na coxa direita e não enfrenta o Inter. Além do atacante, o Corinthians tem outros desfalques, como André Ramalho, André Carrillo, Rodrigo Garro e Charles.

Dessa maneira, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Romero) e Gui Negão.

Nesta terça, o treinador comandou um treino de dez contra dez em campo reduzido. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Flamengo fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais jogadores ficaram no campo para um exercício de construção e finalização.

Veja os relacionados do Corinthians

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê;
Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho;
Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro;
Meias: André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele e Ryan;
Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho.

Corinthians

