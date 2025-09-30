Corinthians encerra preparação para jogo com Inter com dúvida no ataque

Sem Yuri Alberto, suspenso, e Memphis Depay, lesionado, Dorival Júnior terá que definir o parceiro de Gui Negão contra o Colorado

Afinal, o atacante Yuri Alberto levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão diante do Colorado. Assim, Vitinho, Talles Magno, Romero e Kayke brigam pelo lugar do titular.

O Corinthians encerrou nesta terça-feira (30) a sua preparação para enfrentar o Internacional na quarta, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O técnico Dorival Júnior será obrigado a fazer, pelo menos, uma mudança na equipe em relação à derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo.

O holandês Memphis Depay segue em recuperação de um edema na coxa direita e não enfrenta o Inter. Além do atacante, o Corinthians tem outros desfalques, como André Ramalho, André Carrillo, Rodrigo Garro e Charles.

Dessa maneira, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Romero) e Gui Negão.

Nesta terça, o treinador comandou um treino de dez contra dez em campo reduzido. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Flamengo fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais jogadores ficaram no campo para um exercício de construção e finalização.