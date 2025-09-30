Campeão pelo Botafogo, Rafael analisa erros e futuro do clube

Às vésperas de duelo contra o Bahia, ex-lateral opinou sobre como andam as coisas no universo preto e branco

Às vésperas do duelo contra um adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores, o ex-lateral-direito Rafael falou do momento que o Botafogo vive após um 2024 mágico.

O Botafogo enfrentará o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro , ainda processando o fato de que, um ano depois de ter vencido a Libertadores e o Brasileirão, corre o sério risco de encerrar a atual temporada sem novas conquistas.

Em entrevista ao site “Bolavip Brasil”, o ex-jogador analisou a série de erros que culminaram em uma temporada até aqui decepcionante.

“O Botafogo teve bastante erro esse ano, não é? Muitos jogadores saíram. A demora para o técnico vir, depois de ter sido campeão, também foi um problema. Foram dois ou três meses de espera até contratar um técnico, isso eu nunca entendi”, afirmou.

“Foram muitos erros que resultaram na temporada que Botafogo está fazendo. Então não adianta a gente pegar apenas um erro. Foram alguns. É claro que é muito difícil para um time que ganha dois campeonatos imensos, conseguir manter o mesmo padrão. Mas, de qualquer forma, foram muitos erros que ocasionaram o 2025 do Botafogo até o momento”, lamentou.

O Botafogo soma 40 pontos, 14 a menos que o líder Flamengo. Ainda restam 39 pontos em disputa para o Alvinegro, o que dá, ao menos matematicamente, chances de título para a equipe de General Severiano.