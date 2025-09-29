Parma bate Torino e conquista primeira vitória no Italiano

Parma bate Torino e conquista primeira vitória no ItalianoMateo Pellegrino marca os dois gols da partida e ajuda o time a sair da zona de rebaixamento
O Parma conquistou nesta segunda-feira (29) sua primeira vitória no Campeonato Italiano 2025/26 ao bater o Torino por 2 a 1, resultado que também marcou o primeiro triunfo do técnico espanhol Carlos Cuesta. O destaque da partida válida pela 5ª rodada da Serie A foi o argentino Mateo Pellegrino, autor dos dois gols que tiraram a equipe da zona de rebaixamento.
Após ajudar na decisão por pênaltis contra o Spezia na Copa da Itália, Pellegrino voltou a ser decisivo. Ele abriu o placar de pênalti aos 36 minutos e, no segundo tempo, ampliou de cabeça aos 27 no estádio Ennio Tardini. O argentino ainda chegou a marcar mais uma vez, mas o árbitro anulou o lance por uma falta contestada. O Torino reagiu com um belo chute do belga Cyril Ngonge, no início da segunda etapa, mas acabou sofrendo a terceira derrota em cinco rodadas.
Dessa maneira, o Parma chegou a cinco pontos em cinco rodadas e subiu para a 14ª posição. Por outro lado, o Torino, com quatro, caiu para o 15º lugar.
