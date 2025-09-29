Palmeiras acerta renovação de contrato com o lateral-direito Giay

Argentino, de 21 anos, se firmou ainda mais no Verdão neste segundo semestre e estendeu seu vínculo com o clube

Giay assinou contrato inicialmente por cinco anos, com vínculo válido até junho de 2029, em negociação de 7,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 40,7 milhões à época) por 75% dos direitos econômicos pagos ao San Lorenzo, da Argentina. A renovação acrescenta mais um ano ao acordo original.

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira (29/9) a extensão do contrato do lateral-direito argentino Giay, que agora permanece no clube até setembro de 2030. Com 21 anos, o jogador chegou ao Verdão em meados de 2024 e, desde então, disputou 48 partidas, sendo titular em 39 delas.

“Desde o primeiro dia em que cheguei aqui fui crescendo muito e agora estou bem adaptado, melhorando e aprendendo a cada dia mais. Mas também estou contente com o momento atual do time, brigando por todas as competições”, afirmou o camisa 4.

Aliás, o lateral é um dos três argentinos do elenco, ao lado de Flaco López e Aníbal Moreno. Giay e López, que atuam nas posições de lateral e centroavante, respectivamente, criaram uma proximidade que ajudou na adaptação ao futebol brasileiro.

“Flaco é um exemplo para mim, de um argentino que chegou aqui e vem conquistando seu espaço. Como ele falou, isso custa um tempo para ter adaptação e estou muito feliz pelo momento dele. Ele merece tudo isso. Ter essas pessoas como exemplo dá mais confiança e cada um sabe como encarar essas coisas e fazer um caminho aqui no Palmeiras.”

Giay cada vez mais adaptado ao Palmeiras

Neste segundo semestre, Giay tem dividido a lateral-direita com Khellven, contratado na janela de meio de ano. O argentino foi titular em dois dos últimos seis jogos, sendo o último no domingo, contra o Bahia, quando Khellven ficou de fora devido a uma pancada recebida na vitória sobre o River Plate, pela Libertadores.