Pafos x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Para os cipriotas, este jogo pela Champions, primeiro do time em casa nesta competição, é histórico. David Luiz tentará parar Kane / Crédito: Jogada 10

Pafos e Bayern de Munique jogam nesta terça-feira, 30/9, pela 2ª rodada da fase de Liga da Champions 2025/26. O duelo, às 16h (de Brasília), será no Estádio Alphamega, em Limassol, no Chipre. Apesar de jogar fora de casa, o Bayern é favorito. Vem de vitória na estreia por 3 a 1 sobre o Chelsea e tem um elenco muito mais forte do que o rival.

Por outro lado, o Pafos, estreante na Champions, joga em casa, no acanhado estádio de Limassol (com capacidade para 10 mil torcedores), e espera surpreender. Aliás, a estreia já foi uma superação: empatou na Grécia por 0 a 0 com o Olympiacos. Onde assistir O canal HBO Max transmite a partir das 16h (de Brasília). Duelo particular: David Luiz x Harry Kane Para esta partida, está sendo esperado um duelo que já ocorreu várias vezes: David Luiz x Harry Kane. O zagueiro brasileiro, recém-contratado, é o astro do Pafos. Quando atuava na Inglaterra, por Chelsea e Arsenal, duelou várias vezes contra Kane, que defendia o Tottenham até 2023, quando se transferiu para o Bayern.

Como chega o Pafos Este será o primeiro jogo da história do Pafos em casa por uma Champions League — e logo contra um dos clubes mais fortes do mundo. Assim, não por acaso, todos na cidade e no clube consideram este o jogo mais importante da história do time. “É um sonho que está se tornando realidade. Vamos tentar representar da melhor forma possível o clube, o país e o futebol cipriota em geral. O Bayern é, neste momento, o time em melhor forma na Europa. Sabemos o quanto esse jogo será difícil — é um desafio extremamente exigente. Vamos tentar jogar o melhor futebol possível. Contra o Olympiakos, mostramos nossa melhor versão por meio do nosso foco defensivo.” A grande notícia para o técnico Carceo é que o maior astro do elenco e principal contratação da história do clube, o zagueiro brasileiro David Luiz, está confirmado para a partida. O ex-Flamengo, Fortaleza, Arsenal, Chelsea e Seleção Brasileira havia saído machucado do jogo de estreia contra o Olympiakos, mas está liberado. Por outro lado, outro jogador importante para o time, o lateral Correia, ainda é dúvida.

“David Luiz estará pronto para o jogo, enquanto Correia será testado. Os demais jogadores estão disponíveis”, disse o treinador. Como chega o Bayern O técnico Vincent Kompany não conta com o lateral-esquerdo Alphonso Davies. Sem ele, Raphael Guerreiro, seu substituto natural, vai para o jogo. Além disso, sem Musiala, o meia Serge Gnabry deve ser o principal municiador do artilheiro Harry Kane, que vive fase exuberante. Na semana passada, Kane chegou à marca de 100 gols pelo Bayern em apenas 104 jogos, tornando-se o jogador que mais rapidamente atingiu essa marca centenária na Europa. Raphael Guerreiro será titular na lateral, e Joshua Kimmich segue como nome certo no meio-campo.