Erick Pulgar inicia nova fase de recuperação e deve voltar após Data Fifa

Volante chileno se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito e está perto de retornar a jogar pelo Flamengo / Crédito: Jogada 10

O volante Erick Pulgar está se aproximando do seu retorno aos gramados pelo Flamengo. Em estágio avançado de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o chileno já deu início à fase de condicionamento físico e pode se tornar uma alternativa para o técnico Filipe Luís logo após a Data Fifa. A informação é do “ge”. Embora ainda realize trabalhos separados do elenco principal, a expectativa é que Pulgar seja reintegrado gradualmente aos treinos nos próximos dias. Essa etapa final, que visa restaurar o condicionamento pleno, costuma levar cerca de duas semanas até que ele esteja totalmente apto. A decisão final sobre o seu aproveitamento, no entanto, caberá à comissão técnica.