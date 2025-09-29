Chelsea x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo pela 2ª rodada da fase de liga da Champions. Times perderam na estreia e precisam vencer. Mourinho, hoje no Benfica, enfrenta ex-clube

Chelsea e Benfica se enfrentam nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions. O jogo será no Stamford Bridge, em Londres, às 16h (de Brasília). Como ambos perderam seus jogos na primeira rodada — e esta fase conta com 36 times, com apenas oito rodadas para classificar os oito primeiros para as oitavas (e os times do 9º ao 24º para a repescagem) — quem perder ficará em situação dramática na competição.

Entre as atrações deste duelo está o treinadorJosé Mourinho. Hoje no Benfica (clube no qual iniciou sua carreira em 2000), Mourinho voltará ao Stamford Bridge, onde brilhou intensamente. Com três títulos de Premier League pelo Chelsea, é considerado o maior treinador da história do clube e idolatrado pela torcida.

Onde assistir

SBT, TNT, HBO Max transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Chelsea

Facundo Buonanotte, que foi desfalque na derrota do Chelsea para o Brighton, pela Premier League, está apto. Com isso, vai para a partida. Por outro lado, o técnico Enzo Maresca ainda segue sem Cole Palmer, Colwill, Delap, Adarabioyo e Fofana. Todos lesionados. Além disso, Mudryk está suspenso por doping. E há o risco de três ausências:

“O zagueiro Caicedo, o apoiador Andrey e o atacante João Pedro ainda farão exames para saber se podem jogar”, disse o técnico Maresca durante a coletiva desta segunda-feira.