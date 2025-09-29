Adonis Frías avança em recuperação e pode reforçar o Santos contra o Grêmio

Zagueiro participa de parte da atividade com bola na Vila Belmiro, mas ainda é tratado como dúvida para o duelo de quarta-feira pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Santos teve uma boa notícia na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (29). O zagueiro Adonis Frías, que foi desfalque no último jogo, avançou em sua recuperação. O jogador participou de parte do treino com bola na Vila Belmiro. A sua presença no jogo contra o Grêmio, que ocorre na quarta-feira (1), às 21h30, contudo, ainda é uma dúvida. A atividade desta segunda-feira, aliás, ocorreu no gramado da Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda trabalhou com os jogadores reservas em campo. Os atletas que foram titulares no último jogo, por sua vez, fizeram apenas um trabalho regenerativo. A grande novidade do dia foi a presença de Adonis junto ao grupo.