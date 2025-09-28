“Vitória fantástica”: Filipe Luís destaca superação do Flamengo contra o Corinthians

Treinador admitiu primeiro tempo ruim em Itaquera, elogiou Carrascal e projetou confronto direto contra o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conquistou uma vitória de peso neste domingo (28/9), ao bater o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, construído com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, após Yuri Alberto abrir o placar, garantiu ao Rubro-Negro a liderança isolada, agora com 54 pontos, quatro a mais que o vice-líder Cruzeiro. Apesar do resultado, o técnico Filipe Luís reconheceu que sua equipe teve muitas dificuldades na etapa inicial. “O começo do jogo foi difícil. O Corinthians foi muito superior em todas as fases do jogo. Fomos mal nesses primeiros 30 minutos. A partir do pênalti começamos a ajustar, mas era muita informação e demoramos a ajustar. A partir da correção, passamos a controlar melhor e conseguimos vencer esse jogo difícil depois do jogo da Libertadores e de duas viagens. Vitória fantástica.”

Apesar de não ter marcado gol, o meia Carrascal teve uma grande atuação na Neo Química Arena. O colombiano deu as duas assistências para os gols do Rubro-Negro e ganhou elogios de Filipe Luís. “Eu vinha treinando o Carrascal durante a última semana e meia ou duas nessa posição. Que jogador. Impressionante o jogo que ele fez. Hoje ainda deu duas assistências. Jogador determinante. Estou muito feliz pela atuação dele e pela entrega. Com sequência ele vai aguentar bem essa função”, disse o treinador. Filipe Luís valoriza consistência e projeta embate contra o Cruzeiro O treinador destacou o peso da maratona de jogos e viagens, mas valorizou a consistência física da equipe. Ele também ressaltou a capacidade de leitura e adaptação dos jogadores. “Não é fácil vir jogar aqui depois de dois dias e praticamente sem descanso. Mesmo assim, o time sofreu no começo, mas depois conseguiu competir e sobrou fisicamente até o final. Esses ajustes que fazemos são para dar soluções, para que os jogadores se sintam melhor dentro de campo. Nosso time tem muita qualidade, mas a sequência de jogos sem treino atrapalha comportamentos coletivos. Temos que voltar a treinar sempre que for possível”, completou.